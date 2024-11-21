В РФ сформированы 8 нацпроектов, которые обеспечат технологическое лидерство страны

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Производство беспилотников в России до 2030 года вырастет в пять раз.

От сборки уникальных поездов до рынка космических услуг. Уникальные технологии собираются создавать и развивать в российских регионах. Достичь этих амбициозных целей призваны восемь новых нацпроектов. Их в деталях сегодня обсудили Владимир Путин и первый вице-премьер Денис Мантуров. О прорывных отчественных разработках — рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Какими должны быть рабочие руки российской экономики — на заводе, где эти самые руки производят, знают лучше многих. Роботы уже могут делать все то же самое, что и человек, но, как здесь говорят, «только лучше».

«Нам удалось снизить стоимость роботизированных систем с 40 миллионов до трех миллионов», — рассказал гендиректор компании по производству роботов Артем Лукин.

Но этого сегодня мало. Экономика требует как минимум 145 роботов на десять тысяч человек. Пока всего 19. Нехватка, которую даже острой не назовешь, скорее критической. С роботизации производства первый вице-премьер Денис Мантуров и начал доклад президенту.

«Вы нам поставили задачу — это наращивать объемы разработки производства и поставки роботов разного назначения до 2030 года. Планируем произвести около 40 тысяч единиц разного назначения», — сказал Мантуров на встрече с президентом.

Но для технологического лидерства, к которому стремится наша страна, роботизация промышленности — лишь основа. Путин и Мантуров обсудили восемь новых национальных проектов.

«Проекты зримые, большие. Надеюсь, нам удастся всем вместе их реализовать, и тогда, действительно, структура экономики России будет меняться нужными нам темпами», — отметил Путин.

Менять структуру экономики правительство будет, развивая технологии. Один из нацпроектов призван обеспечить продовольственную безопасность. Чтобы сберечь здоровье нации, продолжится работа по созданию лекарств нового поколения. Причем 90% жизненно важных препаратов должны производиться в России.

В 2025 году запустят новый нацпроект «Биоэкономика». Правительство собирается наладить разработки органической продукции для здоровья россиян и сельского хозяйства. Столпами экономики технологического лидерства станут большие проекты, где мы уже сильны и конкурентны, например, добыча редкоземельных металлов и создание композитных материалов.

«У нас здесь есть возможности работать, причем работать самостоятельно. Известно, что такое редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идет эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть свое все», — сказал Путин.

Уже сейчас все начинания экологичной энергией готовы питать атомные станции новых поколений. Будущее — за реакторами малой мощности.

Скоростные суда снова стали хозяевами Волги. И это лишь один пример того, как отечественные промышленники стараются обеспечить технологическое лидерство на транспорте. Судостроение, авиация, машиностроение, производство электро- и гибридного транспорта. Нацпроект включает в себя развитие всех этих отраслей. Важна и скорость. Особенно на железной дороге.

«До 2028 года мы должны произвести первые два скоростных поезда, а до 2030 года поставить уже 43 подвижных состава для высокоскоростной дороги. Ну и ставим акценты на производстве узлов агрегатов и создание систем технического обслуживания», — рассказал Мантуров.

Бизнес будут активно привлекать к каждому новому проекту. Президент ждет роста спроса на космические услуги. Тем более что космический нацпроект предполагает поставить на конвейер производство спутников.

«Некоторые вещи совершенно точно нужно доработать — нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда», — заметил Путин.

Три триллиона рублей — стоимость национальных проектов — подчеркивает амбициозные цели. А сквозной стратегической задачей станет решение кадрового вопроса. Тем более на первых порах, пока роботы еще осваиваются на отечественных предприятиях.