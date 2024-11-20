Путин провел телефонные переговоры с президентом ЦАР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страны намерены укреплять гуманитарные связи.

Россия готова оказать поддержку Центрально-африканской республике в вопросах безопасности, в том числе в противодействии террористическим угрозам.

Об этом, а также о сотрудничестве стран в других сферах шла речь во время телефонного разговора Владимира Путина с президентом ЦАР. Фостен-Арканж Туадера поблагодарил российского лидера за помощь.

Также во время диалога обсудили будущую работу, которую намерены провести для укрепления гуманитарных связей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ему российский лидер напомнил, что конфликт на Украине стал результатом политики НАТО, направленной на создание там антироссийского плацдарма.

Переговоры между Путиным и Шольцем прошли по инициативе Берлина. Во время беседы лидеры подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин указал Шольцу на деградацию отношений Москвы и Берлина, которая стала следствием недружественной политики Германии в отношении нашей страны.