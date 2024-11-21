В Киеве массово закрываются западные посольства

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

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В НАТО боятся «удара возмоздия» за атаку на Брянскую область.

В Киеве прошел «День закрытых западных посольств». Первыми об этом объявили американцы — дипломаты рекомендовали гражданам США провести время в укрытиях.

Следом экстренно закрылись посольства Испании, Греции и Италии.

Американская разведка утверждает, что ждет «удара возмездия» со стороны России за первый обстрел Брянской области — в ночь на вторник — американскими баллистическими ракетами ATACMS. Поскольку ВСУ с этим оружием обращаться не умеют, наводили его инструкторы из США.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы после обвинить в этом Россию. С таким заявлением выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам главы региона, Запад, а в первую очередь, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы нанести максимальный ущерб как РФ, так и Украине. Это своего рода бизнес-план, и для достижения целей они не погнушаются даже самыми провокационными методами.