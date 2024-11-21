Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

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Победивший на выборах президента США политик всегда говорит открыто о своих чувствах к ней.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп всегда был падок на красивых и властных женщин. Политик был женат три раза. Каждой из них отводилась особая немаловажная роль. Однако самой главной женщиной в его сердце навсегда осталась мама — Мэри Энн Маклеод.

О родительнице политик отзывается в исключительно положительном ключе, называет ее удивительной и считает, что свои лучшие качества он приобрел именно благодаря ей.

«Моя мать была потрясающей женщиной», — сказал однажды Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Мэри Энн Маклауд провела начало своей жизни в бедности, совсем не подозревая о том, что ее сын станет лидером Соединенных Штатов Америки.

Бедная островитянка

Мэри Энн принадлежала могущественному клану шотландского рода Маклаудов. Родилась она 10 мая 1912 года в рыбацкой деревне Тонг на острове Льюис (архипелаг Гебридских островов Шотландии). Считается, что предками ее клана были древние воинственные северные короли. Родоначальником клана был Лауд — младший сын Олафа Черного, одного из последних норвежских королей. Интересно, что и по сей день на острове Льюис самой распространенной является фамилия Маклауд.

Семья Мэри Энн представляла последних прямых потомков горного рода. Несмотря на это, Маклауды были очень бедны. Отец Мэри Энн трудился как мог, чтобы прокормить десятерых детей, однако денег постоянно не хватало.

Особенно было тяжело в годы Первой мировой войны. После ее окончания многие островитяне уехали на материк в поисках лучшей жизни. Среди них была и юная Мэри Энн.

Так круто изменить свою жизнь было очень непросто. Главным препятствием являлось элементарное отсутствие денег, а еще плохое знание английского языка. Но девушка понимала, что шансы найти хорошую работу и выбиться в люди — явно не на островах. Так последняя из рода Маклаудов переехала вслед за «американской мечтой» в Нью-Йорк.

Удачное замужество

В США у Мэри Энн получилось устроиться прислугой к обеспеченной семье, но после краха фондовой биржи Уолл-Стрит в 1929 году и начала Великой депрессии девушка потеряла работу. Ей даже пришлось на какое-то время вернуться обратно в Шотландию, однако долго пробыть там она уже не могла. И речь шла уже не о поисках благополучия, а настоящей любви — сыне немецких бизнесменов-эмигрантов Фреде Трампе.

Именно молодой человек тогда настоял на том, чтобы Маклауд вернулась в Нью-Йорк. Когда это произошло, он сразу сделал возлюбленной предложение. Пожалуй, это и стало началом новой жизни Мэри Энн.

Фред Трамп был очень перспективным, успешно развивался в девелопменте. В январе 1936 года возлюбленные связали себя узами брака. Мэри Энн наслаждалась семейной жизнью и материнством. Любимому мужчине женщина родила пятерых детей, один за другим на свет появились Мэриэнн Трамп-Бэрри, Роберт Трамп, Фред Трамп, Дональд Трамп и Элизабет Трамп Грау.

Супруги прожили всю жизнь в одном месте — Квинсе, богатом районе Нью-Йорка. Выросшая в рыбацкой деревушке Мэри Энн быстро привыкла к новому обществу. Эффектная девушка умела держать лицо и обладала прекрасными манерами, поэтому элитный круг ее сразу же принял.

Дональд Трамп писал о матери, что она умела производить прекрасное впечатление и, что он, в свою очередь, перенял эти черты от нее, как и знаменитый артистизм.

От отца политик взял целеустремленность и предпринимательскую жилку. Фред Трамп делал все, чтобы его бизнес процветал. Всю жизнь он продавал недвижимость, научил деловой хватке и сына.

Трамп-старший сделал все, чтобы его семья не знала бедности. И это у него получилось. Трампы жили в большом собственном доме с прислугой и всеми удобствами.

При этом Мэри Энн как любящая мать пыталась воспитать детей так, чтобы они знали цену деньгам. Она, конечно, любила роскошную жизнь, но понимала, что отпрысков нужно не безгранично баловать, как это часто бывает в обеспеченных семьях, а приучать к труду.

Сама она оставалась домохозяйкой, но время свое посвящала не только семье и дому, но и нуждающимся людям. Например, была волонтером в больнице, помогала образовательным учреждениям и занималась благотворительностью.

Трагедии Мэри Энн

На жизнь матери Дональда Трампа выпало не одно испытание. Бедная женщина пережила смерть собственного ребенка — от алкоголизма умер ее старший сын в возрасте 42 лет. Потом Трамп признавался: глядя на то, как его брат угасает на глазах, он дал себе обещание никогда не употреблять спиртные напитки.

Также Мэри Энн пережила скандальный развод Дональда с его первой супругой Иваной Трамп. По информации СМИ, бизнесмен изменял жене, и она отсудила за это у него 14 миллионов долларов, 45-комнатный особняк в Коннектикуте, квартиру в Trump Plaza и право пользоваться поместьем Мар-а-Лаго месяц в году. Тогда на этом фоне разгорелся большой скандал и мать еще тогда богатого основателя компании Trump Entertainment Resorts постоянного преследовали папарацци.

Еще одним мрачным событием в жизни женщины было нападение. Однажды преступник набросился на Мэри Энн и попытался отобрать ее сумку. Из ценного в ней был лишь кошелек с 14 долларами. Но последняя из рода горных королей была не из робкого десятка. Она попыталась сопротивляться. В тот день она получила ужасные травмы: переломы ребер, многочисленные повреждения органов зрения и слуха, а также кровоизлияние в мозг.

Позднее преступника задержали. Водитель грузовика доставки Лоуренс Герберт остановил несовершеннолетнего преступника, за что был награжден Дональдом Трампом. Мужчина заплатили большую сумму, с помощью которой Герберт закрыл многолетний кредит на дом.

Родители президента

Родители 45-го президента США прожили вместе до конца своих дней. Их брак продлился 63 счастливых года. Фред Трамп скончался в возрасте 93 лет в 1999-м. Мэри Энн без любимого мужа не смогла прожить больше года и скончалась в 2000-м на 89-м году жизни.

Супруги не увидели, как их сын стал президентом Соединенных Штатов. Но они знали, что его ждет великое будущее. Ведь Дональд Трамп всегда отличался своей напористостью, эмоциональностью, уверенностью в себе и жаждой власти.

В своей жизни он сформировал два главных правилах, о которых рассказал общественности.

«Никогда и никому не доверяйте. Будьте параноиками. Имейте в виду — даже хорошие подчиненные запросто могут вас предать», — озвучил первое правило Трамп.

«Будьте мстительны. Если кто-то вас обидел, сделайте ему в десять раз больнее. Как минимум получите удовольствие. Как мне нравится мстить!» — гордится вторым правилом политик.

Несмотря на любовь и доверие со стороны родителей, Дональд Трамп был трудным подростком. Его отец и сам не раз повторял, что «маленьким он был очень груб».

Однажды 13-летнего Трампа даже отдали в частный интернат с особым режимом — Военную академию Нью-Йорка. Это место научило его приручать свой гнев и правильно взаимодействовать с другими агрессорами. Он запомнил, что мир — опасное место, и всегда нужно быть начеку.

«Жизнь состоит из бесконечных сражений, которые заканчиваются либо победой, либо поражением», — считает Трамп.

Трамп всегда сравнивал своих женщин с любимой матерью, и та всегда побеждала. Он рассказывал, что именно любимая мама придавала ему уверенность. И она бы не удивилась, узнав, что ее сын стал 45-м президентом США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем феномен Дональда Трампа.