Растворимый кофе приближает старость: вся правда о бодрящем напитке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сам по себе кофеин никак прямо не ускоряет этот процесс. А что тогда?

Употребление растворимого, который проходит минимум три степени термической обработки, приводит к раннему старению. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 5-tv.ru.

Она прокомментировала исследование ученых из Медицинского научного центра при университете Сиань Цзяотон. Они выяснили, что привычка пить растворимый кофе может влиять на длину теломер. В частности, с каждой дополнительной чашкой растворимого напитка они уменьшаются в соответствии с показателями потери порядка 0,38 лет биологического возраста. Результаты исследования опубликованы на портале PubMed.

Врач подчеркнула, что натуральный кофе полезен. В частности, зерна должны быть хорошо смолоты и обжарены, а напиток — правильно приготовлен. Тогда в кофе сохраняются все антиоксиданты, эфирные масла и другие полезные компоненты.

Однако для ускорения приготовления стали делать порошковый, гранулированный и сублимированный кофе. В процессе обработки он подвергается ряду химических превращений, в частности, при нагреве появляются различные неполезные вещества.

«Неполезные вещества <…> негативно воздействуют на клетку и, соответственно, приводят к старению клетки и к укорачиванию теломер. А именно длина теломера обуславливает продолжительность жизни клетки и продолжительность жизни всего органа в целом и, значит, нас как совокупности всех органов и клеток», — объяснила Соломатина.

Растворимый кофе, особенно гранулированный, проходит как минимум три степени термической обработки: обжаривание, выпаривание и грануляция. Это приводит к окислению эфирных масел и разрушению антиоксидантов. Так образуются токсичные соединения, которые вызывают воспаление и приводят к раннему клеточному старению. Важный нюанс заключается не только в длительности термической обработки, но также и в степени обжарки кофе.

К общему раннему старению приводит употребление любых продуктов, которые могут окисляться. Особенно это касается ненасыщенных масел, в которых содержатся, казалось бы, полезные жиры. Если их нагревать, они становятся очень канцерогенными.

«Если мы говорим о маслах, значит, соответственно, больше канцерогенность, больше воспаление, разрушение, потому что в основе именно канцерогенности лежат эти процессы. Ну, и дальше продукты богатые большим количеством сахара, соли, особенно термически обработанные», — отметила врач.

Сюда же относятся продукты, богатые консервантами и искусственными красителями, улучшителями, ароматизаторами, а также лишенные клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов. В общем, все они — пустые, потому что ничего не несут нашему организму. Но при этом они ускоряют старение.

«Любые обработанные такие продукты, изобилующие сейчас нынешними добавками, чтобы сделать их вкусными, — это продукты раннего старения. Недостаток цельных продуктов, богатых необходимыми жизненными компонентами <…>, соответственно, тоже ведут <…> к нашему раннему старению», — предупредила Соломатина.

Те обработанные продукты, которые привыкло есть большинство людей, требуют большинство усилий от организма и расхода полезных компонентов. В результате «возникает замкнутый круг». В частности, мы даем много продуктов, богатых различными токсинами, а они забирают те остатки полезных веществ, чтобы компенсировать токсичность.

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