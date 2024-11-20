Фото: Пресс-служба МВД России

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За него проголосовали более 400 тысяч россиян.

Победу в ежегодном Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый», который прошел на сайте «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября, одержал старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Белгородскому району Белгородской области старший лейтенант полиции Сергей Наумов. Об этом сообщает KP.RU.

По информации СМИ, за него голоса отдали более 400 тысяч онлайн-пользователей.

Глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что за победу в конкурсе Наумов получает звание капитан полиции, памятный нагрудный знак МВД России «Победитель Всероссийского конкурса «Народный участковый» и почетную грамоту.

Однако даже это еще не все. Победителю также достался главный приз — автомобиль УАЗ «Патриот». Он поможет правоохранителям из приграничной Белгородской области еще более оперативно выезжать на помощь местным жителям.

Более 364 тысяч голосов и почетное второе место в конкурсе россияне решили отдать старшему участковому уполномоченному отдела МВД России по Наурскому району Чеченской Республики старшему лейтенанту полиции Рамзану Дадуеву. Колокольцев присвоил ему звание капитан полиции, а также наградил почетной грамотой и ценным подарком.

Третье место в конкурсе, медаль МВД России «За доблесть в службе», почетную грамоту и ценный подарок получил участковый уполномоченный отдела МВД России по Абзелиловскому району Республики Башкортостан капитан полиции Мансур Муратшин. За него отдали более 140 тысяч голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин сообщил о победе москвичей во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».