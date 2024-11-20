«Истец был в ужасе»: обвинения в насилии против P. Diddy выдвинули еще три человека

Обвинения в насилии против рэпера P. Diddy выдвинули еще три человека

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В сентябре продюсера арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Против рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, выдвинуты еще три обвинения в сексуальном насилии. Среди предполагаемых пострадавших двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Согласно иску, 39-летний мужчина во время изнасилования находился на домашней вечеринке продюсера, которую тот организовал в 2022 году. Мероприятие проходило в большом доме в Нью-Йорке, где гостей угощали странными напитками.

«После употребления напитка истец начал чувствовать дезориентацию, терять контроль над своим телом и терять сознание. Было темно. Истец был в ужасе, обнаружив, что Комбс навис над ним», — цитирует телеканал фрагмент из судебного иска.

Еще один новый иск подал мужчина, заявивший, что подвергся насилию, когда работал актером в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Тогда P. Diddy пообещал парню роль в его музыкальном клипе в Нью-Йорке.

Третий иск подала женщина. Она заявила, что подверглась изнасилованию со стороны рэпера, когда ей было всего 17 лет. Это произошло в 2004 году на очередной вечеринке в Хэмптоне.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей.

Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Джастин Бибер в депрессии из-за скандала вокруг P. Diddy.