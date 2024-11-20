Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе» переквалифицировали обвинение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Суд продлил им срок ареста.

Следствие переквалифицировало обвинение четверым фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Басманного районного суда Москвы.

Речь идет о следующих фигурантах: Аминчоне*, Диловаре* и Исроиле* Исломовых*, а также Алишере Касимове*. Обвинение изменено на пособничество.

Кроме того, суд продлил им срок содержания под стражей до 22 февраля 2025 года. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. В ходе вынесения решения Исломов-старший заплакал.

По версии следствия, Исроил Исломов и два его сына — Диловар и Аминчон — знали о намерениях предполагаемых террористов. Также они продали обвиняемым автомобиль Renault, на котором те передвигались в день теракта и были задержаны в Брянской области.

Касимов же, по версии следствия, сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам. На заседании суда он заявил, что познакомился с ними через сайт объявлений. Те, когда заселялись, якобы представились строителями.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе».

* — признаны террористам и экстремистами по мнению Росинформинга.