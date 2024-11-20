Против экс-мэра Петрозаводска возбуждено дело о взяточничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/СУ СК России по Республике Карелия/su_skr10; 5-tv.ru

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Владимира Любарского подозревают в покровительстве компаниям при исполнении госконтрактов.

В отношении бывшего мэра города Петрозаводск Владимира Любарского возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Республике Карелия.

«Следствием установлено, что в период с 2017 по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики, взятку в общей сумме более 37 миллионов рублей», — подчеркнули в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, Любарский получал денежные вознаграждения за покровительство компаний при исполнении госконтрактов, заключенных с Минздравом региона на предоставление лечебного питания.

В ходе обысков по месту проживания и пребывания подозреваемого правоохранителям удалось обнаружить крупные суммы. Прямо сейчас с Любарским работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что топ-менеджера РЖД обвинили в получении взятки в особо крупном размере.