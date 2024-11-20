«На физическом уровне»: названа неожиданная польза жевательной резинки

Фото: 5-tv.ru

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Утверждается, что подушечки являются отличным средством ухода за полостью рта. Так ли это?

Жвачка может помочь в борьбе с изжогой и предотвратить проблемы с зубами. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал доктор медицинских наук, врач-стоматолог Олесь Шевченко.

По словам эксперта, жевательная резинка оказывает широкое лечебное и профилактическое действие, влияя не только на состояние зубов и десен, но и на общее самочувствие человека.

В первую очередь, жвачка без сахара в десять раз увеличивает слюноотделение, а также повышает вязкость слюны, что положительно сказывается на состоянии зубной эмали. Вредоносные микроорганизмы лучше вымываются из полости рта, а скорость образования налета значительно снижается.

Достаточно всего трех подушечек жвачки в день на протяжении месяца. Однако пренебрегать другими средствами гигиены не надо. Необходимо не забывать ежедневно чистить зубы и использовать зубную нить, а также регулярно проверяться у стоматолога.

Еще одна польза от жевательной резинки — это помощь в борьбе с изжогой. Дополнительное слюноотделение нейтрализует кислое содержимое пищевода, тем самым облегчая кислотный рефлюкс. Одной из причин этой патологии является стресс, а 10-15 минут жевания резинки помогают справиться с нервным напряжением.

«Часто стресс на физическом уровне проявляется гипертонусом жевательных мышц. Жевательная резинка помогает „купировать“ данный симптом. При жевании активизируется кровообращение, что в, свою очередь, положительно сказывается на состоянии нервной системы: при более активной работе сосудов в кровь попадает больше кислорода, что снимает напряжение с мышц. Таким образом жевание может способствовать снижению стресса за счет снятия спазма», — объяснил специалист.

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