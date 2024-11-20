На квесте в Уфе девочку ударили электрошокером

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полиция допрашивает напавшего на ребенка аниматора.

В Уфе разбираются в шокирующей ситуации — шестиклассница получила разряд током во время похода на хоррор-квест с говорящим названием «Судная ночь». Там группа подростков отмечала день рождения.

По правилам, им нужно было искать в темноте ключ от двери, периодически отвечая на вопросы аниматора. Но актер в какой-то момент увлекся и отошел от сценария — за неправильный ответ девочка получила разряд электрошокером и удар по голове. Дома дети рассказали обо всем родителям. Делом уже занимается полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти полиция задержала всех участников группы по громкому делу о похищении подростка и вымогательстве у него денег. В Ломоносове неизвестные посреди бела дня затолкали школьника в автомобиль, несколько часов катали по городу и требовали выкуп — 30 тысяч рублей. Ребенок сумел убедить их, что нужная сумма есть у матери. Однако, чтобы получить перевод, он должен выйти из салона и позвонить ей. Как только мальчик выбрался, сразу бросился бежать.