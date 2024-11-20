В Кремле прокомментировали поставки Киеву противопехотных мин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Дмитрий Песков заявил, что администрация США делает все для продолжения конфликта.

В отличии от России и Штатов, Украина подписывала конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что своими действиями Белый дом показывает приверженность к продолжению конфликта на Украине.

«Если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны на Украине и делают для этого все возможное за оставшееся для них время. Вчерашнее решение по ракетам, по ударам по нашей территории. Возможно, также и решение по этим минам», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин Украине. Этот шаг повлек за собой критику со стороны представителей групп по контролю над вооружениями. Незадолго до этого Белый дом разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты (до 300 километров) для ударов по территории России.

Как отмечается в материале издания The Washington Post, американский лидер торопится с решениями из-за успехов в наступлениях Вооруженных сил (ВС) РФ и обещаний новоизбранного главы Штатов Дональда Трампа прекратить конфликт.