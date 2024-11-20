Песков: администрация Байдена делает все для продолжения конфликта на Украине

Фото, видео: U.S. Army via AP/TAСС; 5-tv.ru

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Действующий президент США выступает за дальнейшую эскалацию в регионе.

Уходящая администрация действующего президента США Джо Байдена пытается успеть сделать все для продления конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«В целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине. Делают для этого все возможное за оставшееся время», — отметил Песков.

Ранее ряд зарубежных СМИ, в том числе The New York Times заявили, что Байден впервые разрешил Украине наносить удары по территории РФ дальнобойным западным оружием.

Дискуссии о принятии такого решения длились в странах НАТО на протяжении долгого времени. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, в этом случае страны альянса спорят не об украинских ударах, а о собственной вовлеченности в украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар ATACMS по Брянской области — другой уровень конфликта.