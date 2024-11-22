Придерживайтесь умеренности: китайский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Сдержанная неделя — даже позитивные дни идут с рядом оговорок. А суббота намечается не слишком приятная, поэтому в этот день лучше отдыхать. Если хотите сделать что-то важное для вас, лучше планируйте на вторник, среду или четверг.
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Понедельник, 25 ноября 2024 года
День Водной змеи
Этот день известен как день Малого Красного Охвата, Плохая звезда идет в сопровождении Красного феникса и Крюка. Поэтому такой день использовать для чего-то активного не нужно. Бытовые рутинные операции без больших надежд на успешное завершение вполне себе подойдут. К тому же, день сталкивается с энергиями месяца, а это также лишает его возможных рейтингов в наших глазах.
Структура дня — обратный отклик, поэтому ко всем невзгодам добавляется еще и риск получить резкие неожиданные повороты событий. Поэтому нужно стараться осторожнее на эти вводные реагировать.
Совет: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.
Вторник, 26 ноября 2024 года
День Деревянной лошади
Вбирает в себя звезду Желтый охват. Здесь же оказывается звезда Добродетели месяца и другие счастливые созвездия вроде Красного сандала. День хорош для запуска бизнеса, ремонтных работ, путешествий, переездов в новый дом, земляных работ и похорон.
Структура дня немного стагнирующая, дела могут идти вяло, нехотя и с ошибками. Однако начатое в этот день будет завершаться успешно, поэтому можно взять фокус на то, чтобы начать какой-то важный для вас проект именно сегодня.
Совет: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.
Среда, 27 ноября 2024 года
День Деревянной козы
Умеренный день по ряду показателей. Хорош для совещаний, романтики, свиданий, встреч в расширенном составе, отдыха. Отлично поддержит любые контакты с людьми. Даже если речь идет про бережное расставание. Однако негативная энергия оказывается в центральном дворце, и поэтому для перелетов, переездов, земляных работ, старта бизнеса такой день не очень подходит.
И структура дня также — серединка на половинку — с одной стороны, сулит карьерные успехи, удачу в переговорах, но также дает и риск разногласий и споров между мужем и женой.
Совет: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь! Трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.
Четверг, 28 ноября 2024 года
День Огненной обезьяны
В целом благоприятный день, но также несет в себе ряд ограничений. Например, структура обратного отклика вносить некую сумятицу в общий ход дел в этом дне. Могут приходить неожиданные новости и повороты сюжета.
Но в целом Птица падает в гнездо предполагает мягкое и легкое движение энергий, дела будут получаться легко, будто сами собой. Это отлично для интеллектуальной работы, творчества, да и вообще мы такое любим.
Совет: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.
Пятница, 29 ноября 2024 года
День Огненного петуха
Прекрасный день, содержит звезду Небесной добродетели, поддержит множество дел: хорошо проводить переговоры, что-то начинать, открывать, подписывать. Благоприятный день для инвестиций, решения вопросов по карьере.
Древние тексты советуют опасаться сплетен и скандалов, но в целом благоприятная структура «Звезда вращается вокруг Луны» может помочь в ваших делах.
Совет: действуйте через женщину и женское начало Инь. Мир создается через взаимодействие.
Суббота, 30 ноября 2024 года
День Каменной собаки
День разрушителя не подходит для созидания. Начинать что-то долгосрочное не получится, а если и получится, то вероятнее всего будет два варианта развития проекта: либо витиеватый — постоянные остановки и проблемы, либо проект обрушится на полпути. В этом дне содержатся негативные звезды, которые будут зиять дополнительной кляксой на общих энергиях дня. Словом, лучше всего в такой день отдохнуть и сэкономить силы.
Дополнительным «бонусом» дня является звезда болезней, которая помешает получить качественную медицинскую помощь — даст либо ошибки в диагностике, либо какие-то другие неприятности в области здоровья.
Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.
Воскресенье, 1 декабря 2024 года
День Земляной свиньи
Подойдет для незначительных дел и видов активности. Хотя структура дня не располагает к масштабным видам деятельности, тем не менее, сегодня допустимо планирование, обращение за медицинской помощью. Хорошо проводить встречи и начинать обучение.
Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.
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