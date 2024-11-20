В Москве проходит церемония прощания с актрисой Светланой Светличной

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Бриллиантовая рука» ушла из жизни в возрасте 84-х лет.

В московском Доме кино проходит церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Несмотря на плохую погоду, проводить в последний путь любимую миллионами зрителей актрису пришли ее многочисленные коллеги и поклонники. Люди несут цветы к ее гробу.

После прощания звезду фильма «Бриллиантовая рука» похоронят на Троекуровском кладбище.

Звезда советского кино ушла из жизни утром 16 ноября в возрасте 84 лет. По словам ее лечащего врача, артистка умерла из-за сердечно-сосудистой недостаточности, которая прогрессировала на фоне онкологического заболевания. К тому же, у Светличной диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Светличной может остаться без наследства, если звезда при жизни оформила дарственную или завещание на третье лицо.