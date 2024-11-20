«Очень важный момент»: как понять, что партнер потерял к вам интерес

Фото, видео: 5-tv.ru

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Психолог назвал причины и признаки внезапного холода в отношениях.

Отсутствие заботы, тактильности и нежелание проводить время с избранником может указывать на потерю интереса партнера к своему избраннику. Об этих и других признаках, а также причинах внезапного охлаждения в отношениях в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал кандидат педагогических наук, директор Института практической социальной психологии Павел Решетов.

Признаки

Если человек начинает терять интерес к своему избраннику, об этом расскажет его поведение. Например, партнер перестает следить за собой или, наоборот, начинает слишком много времени уделять своей внешности.

«В первом случае это говорит о том, что ему неинтересно, какое впечатление он производит на вас. А во втором случае он одевается для кого-то, и для него выход в свет является более важным, нежели впечатление, которое производит или производил на вас», — объясняет специалист.

Еще одним признаком потери интереса является то, что у партнера исчезает желание привносить в жизнь возлюбленного маленькие радости. К примеру, делать какие-то небольшие подарки, неожиданные сюрпризы или просто дарить цветы.

«Следующий момент — это сокращение времени, которое вы проводите вместе и которое вы дарите друг другу. Это тоже очень важный момент. Конечно, бывают разные ситуации, но соотнесите объективные его временные затраты на другие дела и на вас», — добавляет психолог.

Отсутствие комплиментов тоже можно расценивать как звонок. Он сигнализирует, что избранник не заботится о том, как вы выглядите.

Также из отношений может исчезнуть тактильность. Прикосновения, объятия, секс — это очень важный параметр. Если это было, но вдруг исчезло, то это — не самый лучший сигнал.

Причины

Почему же партнер начинает охладевать к своему избраннику? Во-первых, это неготовность принять свою половинку такой, какая она есть. Во-вторых, несовпадение в ожидании от отношений.

«Партнер может не понимать и не принимать наших потребностей и интересов, а, в свою очередь, мы тоже можем не понимать и принимать его интересы и потребности. И это тоже может послужить причиной охлаждения наших отношений», — рассказывает Решетов.

Потеря доверия и однообразная рутина могут привести к тому, что отношения испортятся.

Как восстановить отношения

Чтобы восстановить хорошие отношения и вернуть прежнюю теплоту партнера, нужно понимать: бороться стоит лишь в том случае, если человек осознает свою ценность и ценность своего партнера.

«Во-первых, начинаем активно общаться и слушать друг друга. То есть мы делимся информацией о том, что для нас важно и интересуемся, что важно для партнера. И главное, поддерживаем и говорим комплименты. Всегда очень важно это делать», — отметил Павел Решетов.

Также нужно поводить больше времени вместе, дарить ему ласку. Другими словами, воссоздать ту романтику в отношениях, которая была в самом начале.

Если же партнер не уважает избранника и для него он больше не представляет ценности, то восстанавливать отношения не имеет смысла.

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