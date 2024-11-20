Сербские энергетики посетили электросетевые объекты в Санкт-Петербурге

Фото: Россети

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Делегация ознакомилась с современными решениями, которые применяются в России.

Сербская делегация посетила энергообъекты группы «Россети» в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе российского холдинга.

В состав делегации вошли члены сербского правительства и представители компаний Elektromreza Srbije, Elektrodistribucija Srbije и Elektroprivreda Srbije. Они посетили Центр управления сетями «Россети Ленэнерго» и подстанцию 330 кВ «Центральная» филиала «Россетей» — «МЭС Северо-Запада».

В ходе визита их познакомили с современными ИТ-решениями, которые применяются в российском сетевом комплексе. Кроме того, специалисты «Россетей» рассказали о реализации инновационных проектов, включая строительство крупнейшей высокотемпературной сверхпроводящей линии электропередачи.

Поездка на энергообъекты состоялась в рамках программы 20-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие пройдет 21 ноября под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и сербского министра Ненада Поповича.

В октябре делегация «Россетей» во главе с гендиректором Андреем Рюминым посетила Белград. Там состоялись встречи с премьер-министром страны Милошем Вучевичем, членами правительства и руководством энергокомпании Elektromreza Srbije. Сейчас стороны прорабатывают предложения для сотрудничества в таких сферах, как цифровизация процессов, внедрение технологий ИИ, подготовка кадров.