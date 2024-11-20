Совфед одобрил законы о запрете пропаганды чайлдфри и штрафах до 5 млн рублей

Фото: 5-tv.ru

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Прежде инициативы приняла Государственная дума.

Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания.

За это решение проголосовали 162 сенатора и только один высказался против него. Воздержавшихся не было.

Вместе с тем Совфед одобрил закон об административных штрафах в размере до пяти миллионов рублей за пропаганду отказа от деторождения. Положительно высказались о документе 157 сенаторов. Выступивших против решение и воздержавшихся от голосования нет.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Документ запрещает распространять в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе сообщения, которые пропагандируют отказ от деторождения. Правки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Распространение пропаганды идеологии чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Что же касается закона о штрафах за пропаганду чайлдфри в РФ, то суммы получаются следующие: для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Поправки вносятся в КоАП РФ. Подробнее об инициативах про запрет идеологии чайлдфри — в материале 5-tv.ru.

Государственная дума уже приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как закон о запрете пропаганды чайлдфри отразится на кино.