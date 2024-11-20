«Не бойтесь, что все будет меняться»: как цвет кошки влияет на судьбу хозяина

Фото, видео: 5-tv.ru

Оказывается, стоит быть внимательнее с выбором питомца.

Кошки разных цветов выполняют определенную функцию в доме. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис в эсклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, что именно может привнести в жизнь человека пушистый питомец в зависимости от его окраса.

С древних времен люди наделяют кошек магическими способностями. Многие оккультные источники в один голос повторяют, что эти существа имеют доступ в другие миры и являются своеобразными хранителями, которые стоят на страже справедливости, чтобы злые сущности не могли попасть к нам в дом.

Поэтому очень важно понимать, какая кошка живет в вашем доме и какую энергию она вам приносит в жизнь, и определить это можно по ее цвету.

Например, самая известная черная кошка обладает сильнейшей энергией защиты, а также магическими способностями. Экстрасенс советует заводить таких питомцев женщинам. Кроме того, черная кошка поможет отогнать злые силы от вашего дома и способна воплотить в жизнь ваши желания, но есть один нюанс.

«Не каждый мужчина может стать любимчиком у такого животного, да и не каждого мужчину они могут принять. Поэтому, если ваш любимый имеет более слабый дух, чем у вас, то кошка попросту может начать выживать его из дома и притягивать в вашу жизнь другого партнера. Поэтому, прежде чем заводить черную кошку, очень важно взвесить уровень вашего партнера», — говорит Харрис.

Помимо этого, черная кошка может открыть в хозяине открыть вспышки интуиции ясновидения, а возможно, даже интерес к чему-то оккультному и сокрытому.

«Если эти темы для вас достаточно далеки, не заводите черную кошку, но, а если интересуетесь, то все дороги открыты», — говорит экстрасенс.

Белая кошка, в свою очередь, дает особую силу мужчинам, а также мудрость и стойкость. Она обладает способностью исцелять самые страшные болезни, спасать от разрушения жизни своих хозяев. Такого пушистика стоит заводить, когда у человека тяжелая жизненная ситуация.

Серая окраска притягивает в дом любовь, укрепляет семейные узы, формирует здоровый климат в доме. Эксперт уверяет, что такая кошка поможет обзавестись детьми в ближайшем будущем.

«Рекомендую всем одиноким заводить серых котят», — говорит он.

Рыжая кошка выбирает себе одного хозяина и одного друга в семье и помогает только им. Она начинает толкать их на счастливую полосу жизни, открывает способности и таланты, о которых люди могли ранее не знать. Поэтому стоит быть осторожным: трансформации могут быть шокирующими и достаточно значительными.

«Из практики могу сказать, что у таких людей бывают внезапные переезды, смена городов, новые профессии, вообще жизнь начинается заново, и всему этому способствует влияние рыжей кошки. Не забывайте о рыжем помощнике, если хотите трансформировать свою жизнь и воплотить все мечты в реальность, и не бойтесь того, что все вокруг будет меняться», — заверяет Харрис.

Тигровый или полосатый окрас кошек наделяет человека долголетием и способностью переживать любые тяготы жизни.

«Это верный союзник и настоящий друг в самое темное время вашей жизни. Рекомендую побаловать кота каким-либо лакомством, и он вас отблагодарит волшебной помощью. Если вам трудно, вы просто даете ему лакомство и мысленно просите о помощи. Он обязательно это сделает в других волшебных мирах, и это случится в нашем мире», — говорит он.

У двухцветной кошки есть достаточно опасное свойство — забирать себе всю любовь хозяина.

«Поэтому, если вы человек, у которого есть пара, стоит задуматься, не уходит ли ваша энергия любви коту. Есть риск потери отношений и вытеснения партнера из вашей жизни, противоположного полу кошки», — говорит экстрасенс.

Идеально, если такое животное выберет себе хозяином ребенка, ведь детей она особенно защищает, оберегает и уже сама отдает им любовь, уточняет он.

Трехцветная кошка — своеобразный посланник рода ее хозяина. Такие питомцы умеют быть одновременно в трех мирах.

«Они связывают вас с вашими предками, миром мертвых, миром будущего и миром настоящего, защищают от злых сущностей из астрального мира. Поэтому такое животное должно быть полноценным членом семьи. Тогда ваш успех и долгое процветание никогда не закончатся», — говорит он.

Кроме того, трехцветки притягивают много денег в жизнь. Харрис советует гладить в полнолуние такого пушистика и параллельно приговаривать необходимую сумму. В таком случае деньги очень быстро притянутся в жизнь.

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