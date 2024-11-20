В Красноярске у 23 учеников выявлена острая кишечная инфекция

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Острая кишечная инфекция выявления по меньшей мере у 23 учеников одной из школ Красноярска. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

Во вторник, 19 ноября, в больницы с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика с первого по 11-й класс. Указывается, что предварительным диагнозом врачи называют ротавирусную инфекцию. В понедельник дети питались в школьной столовой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что двоих отравившихся детей госпитализировали, а остальные проходят амбулаторное лечение. Сейчас специалисты сейчас проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московской школе дети отравились водой из кулера. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.