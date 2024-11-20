Меняли орбиту: экипажу МКС пришлось уворачиваться от столкновения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roscosmos; 5-tv.ru

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Для этого запустили двигатель российского грузовика «Прогресс МС-28», который пристыкован к станции.

Международная космическая станция этой ночью буквально увернулась от столкновения. Об этом сообщили в Роскосмосе.

На пути следования МКС оказалось скопление мусора. Поэтому экипажу пришлось скорректировать орбиту. Для этого запустили двигатель российского грузовика «Прогресс МС-28», он сейчас пристыкован к станции. За пять минут экипаж сместил ее на 800 метров и успешно избежал удара.

Подобные маневры выполняют регулярно. Например, в прошлом году орбиту меняли 16 раз. А еще годом ранее станция уклонилась от мусора больше 30 раз.