Меняли орбиту: экипажу МКС пришлось уворачиваться от столкновения
МКС увернулась от столкновения с космическим мусором
Фото, видео: www.globallookpress.com/Roscosmos; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Для этого запустили двигатель российского грузовика «Прогресс МС-28», который пристыкован к станции.
Международная космическая станция этой ночью буквально увернулась от столкновения. Об этом сообщили в Роскосмосе.
На пути следования МКС оказалось скопление мусора. Поэтому экипажу пришлось скорректировать орбиту. Для этого запустили двигатель российского грузовика «Прогресс МС-28», он сейчас пристыкован к станции. За пять минут экипаж сместил ее на 800 метров и успешно избежал удара.
Подобные маневры выполняют регулярно. Например, в прошлом году орбиту меняли 16 раз. А еще годом ранее станция уклонилась от мусора больше 30 раз.