«Связался сослуживец из Одессы»: подробности задержания диверсанта из Германии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Мужчина признался, что должен был устроить теракт в Калининграде.

Российские силовики провели операцию по задержанию гражданина Германии, который собирался совершить теракт в Калининграде. При досмотре у него обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства. С помощью самодельной бомбы иностранец планировал подорвать один из объектов энергетики.

Задержанный признался, что уже около года он сотрудничает с украинской разведкой. Именно по ее заданию и готовилась диверсия. Кадры задержания и допроса изучил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Операция по задержанию гражданина Германии, готовившего теракт в Калининграде, заняла считаные секунды. В машине с немецкими номерами, пересекшей Германию и Польшу, нашли деньги, документы на имя Николая Гайдука и бутылку с прозрачной жидкостью. Увидев интерес к ней оперативников, мужчина заметно занервничал.

Жидкость внутри оказалось вовсе не водой и имела специфический запах. Как потом установила экспертиза, в бутылке было взрывчатое вещество в жидком виде — составная часть будущей бомбы для диверсии на объектах энергетики. А заказ на подрыв пришел из Украины.

«Ко мне обратился мой сослуживец — подполковник одесской полиции в отставке Жоров Александр Анатольевич. Он работает на одну из украинских спецслужб и занимается подрывной деятельностью против России», — признался в ходе допроса Гайдук.

Тем не менее, завербовали Гайдука не в Одессе, а в Германии, в Гамбурге. Диверсант на сотрудничество со следствием пошел сразу. Тем более, что выяснилось — взрыв газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года — его рук дело. И российские спецслужбы об этом прекрасно знают. Уже на втором допросе мужчина свободно рассказывает: с украинской разведкой сотрудничает почти год.

«Вот этот разговор, что он повел, что если ты готов содействовать об окончании войны, как-то какую-то свою лепту внести, чтобы война закончилась, то это ноябрь 2023 года», — рассказал диверсант.

Как именно в этом должен был помочь подрыв газопровода и теракт в сфере энергетики Гайдук объяснить не смог. Говорит, с украинскими спецслужбами сотрудничал, но убивать же никого не собирался. То же самое рассказывали и Александр Майструк, Юрий Кищак и Эдуард Усатенко, пытавшиеся разрушить стратегические линии электропередач.

«В нашу задачу входило подрыв опор линии электропередач на территории РФ», — рассказывал Усатенко.

То, что эти линии идут от двух атомных станций, аварии на которых могли бы стать катастрофой для всей Европы, диверсанты предпочли не заметить. Все трое — граждане Украины, завербованные ГУР. Структура, которая занимается террором, причем европейские спецслужбы явно в курсе.

Так, взрывчатка, с помощью которой был подорван Крымский мост, была официально отправлена из Болгарии. Почти 70 килограммов пластита и около сотни детонаторов, спрятанные в иконах и церковной утвари, вообще прошли множество границ, прежде чем попасть в Россию. Этот груз досматривали в Румынии, Польше, Венгрии, Словакии, Литве и Латвии. И только российские таможенники обнаружили взрывчатку.

К слову, Николай Гайдук бомбу, с помощью которой собирался устроить еще один теракт в Калининграде, тоже провозил через границу. Поляки, в отличие от российских силовиков, ничего не заметили.

«Когда я заезжал сюда, ваши сотрудники меня схватили, предъявили эту бутылку», — сказал Гайдук.

Европейские спецслужбы все эти передвижения явно отслеживают, но никак действий не предпринимают, и на контакт с российскими коллегами не идут. Николай Гайдук действительно уже много лет — гражданин Германии. Но жить старался незаметно, причем настолько, что даже соседи по дому о нем ничего не знают.

О своей жизни в Европе Гайдук вообще рассказывает неохотно. Тем не менее в его телефоне оперативники обнаружили фотографию: слева — украинский диверсант, справа -канцлер Германии Олаф Шольц. Догадывается ли он, что фотографируется с террористом, — неизвестно.