«Опыт лидерства»: Трамп выдвинул кандидатов на должности министров образования и торговли

Трамп выдвинул своих кандидатов на должности министров образования и торговли

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Главами ведомств могут стать миллиардер и бывшая глава администрации малого бизнеса.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил кандидатов на посты министров образования и торговли. Об этом сообщил сам будущий лидер страны на своей странице в социальной сети, а также в комментарии телеканалу CNN.

Кресло министра торговли может занять миллиардер и инвестор Говард Латник. Он председатель и генеральный директор финансовой компании Cantor Fitzgerald. По словам Трампа, Латник поможет сформировать финансовую политику Соединенных Штатов.

Министром образования может стать Линда Макмэхон. Изначально она выдвигалась на пост в Минторг. Во время прошлого президентства Трампа Макмэхон занимала должность главы администрации малого бизнеса.

«Линда будет использовать свой многолетний опыт лидерства и глубокое понимание как образования, так и бизнеса, чтобы расширить возможности следующего поколения американских студентов и работников», — заявил победитель президентских выборов.

Трамп также надеется вернуть качественное образование в страну и сделать США мировым лидером в этой области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп и его команда бросают вызов старой бюрократии.