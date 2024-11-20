Умные конечности: житель Симферополя организовал производство протезов у себя в сарае

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мастер и сам остался без рук, но не пал духом. Он собирается расширить свое дело, чтобы помочь бойцам СВО, которые получили ранения на фронте.

Житель Симферополя наладил собственное производство протезов. Технологичные средства реабилитации, которые вполне могут стать альтернативой импортным образцам, местный Иван Кулибин (русский механик-изобретатель. — Прим. ред.) изготавливает в обычном гараже. Причем, сам мастер тоже инвалид. Сейчас он собирается расширить свое дело, чтобы помочь бойцам специальной операции, которые получили ранения на фронте. С удивительным человеком познакомился корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«Я получил травму от взрыва», — сказал герой нашего сюжета.

С тех пор у Романа Неделько нет обеих кистей рук. Первый год даже не мог поверить в случившееся. Учился жить и думать заново. В этом уютном дворике, где обитает Рома, все создано им, хотя так хочется сказать — его руками. Вот урожай крымской хурмы, а это его рабочий кабинет — его он тоже обустроил сам.

Первый протез Роман создавал для себя как эксперимент, второй для знакомого. Через год его ник Киборг стал почти брендом. А после 2022 года, когда санкции не пощадили даже людей с ограниченными возможностями, его уникальные отечественные протезы стали альтернативой импорту.

«По сути, это плоскогубцы с мотором, которые умеют сжиматься и разжиматься. Они не управляются силой мысли, но технологии продвинулись вперед, и они стали доступными для нас. Например, я могу у себя в сарае с компьютером это все проектировать», — рассказывает Роман Неделько.

Роман не только не опустил поврежденные взрывом руки, но и наладил свое собственное производство. Коммерческого масштаба здесь нет, но штучное изготовление уже освоили.

В этом цеху, который сделан на базе обычного типового гаража, сразу несколько этапов производства. Здесь печатают макет на 3D-принтере, далее — покраска, лак. И финальная часть — сборка протеза.

Уникальность умных конечностей, которые создаются в этом гараже, в том, что каждый образец существует в единственном экземпляре. Ребята не повторяют предыдущее, а с каждым разом совершенствуют: и электронную начинку, и конструктив стального скелета.

«Есть дефицит, конечно, поэтому нужно делать свое, тем более у нас есть возможности. Было бы желание», — рассказывает Роман Неделько.

Участник СВО с позывным «Сандал» в апреле этого года потерял ногу. После ракетного удара на бойца обрушилась часть стены. Случай его протезирования уникальный: искусственная нога полностью замела конечность. Такие протезы в России почти не делают, пришлось заказывать за границей. Но и импортный далек от идеала.

«Мне не хватает движка в коленном модуле, чтобы он подхватывал мое движение на сгибе, хотелось бы, чтобы установили дополнительный двигатель», — говорит боец с позывным «Сандал».

Сегодня вся надежда на российского производителя: и не только крупного, но и на народных Кулибиных, говорит боец. И добавляет: чтобы не просто комфортно было жить, но мог вернуться в строй. В такое сложное для страны время: взаимовыручка и сплоченность главные наши козыры.