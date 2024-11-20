Рижский памятник Барклаю-де-Толли перенесли на новое место

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsin; 5-tv.ru

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Предприниматель из Юрмалы установил монумент во дворе собственного дома.

Демонтированный в Риге памятник русскому военачальнику Барклаю-де-Толли перенесли в новое место. Монумент теперь находится во дворе дома предпринимателя Евгения Гомберга в Юрмале, который фактически спас его от уничтожения.

Этот памятник имеет богатую и многострадальную историю. Его установили еще в начале XX века. Потом, во время Первой мировой войны, скульптуру эвакуировали в Россию и потеряли. А около 20 лет назад на историческом месте — по инициативе все того же Гомберга — появилась копия монумента.

За последнее время памятник несколько раз подвергался атакам вандалов — его обливали краской. А после власти Риги решили и вовсе его демонтировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге отмечают 30-летие Чижика-Пыжика. Известно, что бронзовую птицу пытались сдать на металл до тех пор, пока городские власти не укрепили постамент. Подробно рассмотреть скульптуру можно в студии архитектора Вячеслава Бухаева. 30 лет назад именно он слепил Чижика из пластилина.