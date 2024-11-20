Стоят по 12 часов: в чем причина гуманитарного кризиса на границе России и Эстонии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Те, кто решается на пешее путешествие в Евросоюз, теперь непроизвольно участвуют в лотерее.

До 12 часов могут простоять в очереди желающие посетить Эстонию. Страна существенно ужесточила и замедлила процедуру досмотра россиян.

Так, на границе с Ленинградской областью людей пропускают небольшими группами по 10-15 человек. После проверяют с особым пристрастием.

Мост Дружбы в Нарве, который соединяет Россию с Евросоюзом, стал эпицентром настоящего гуманитарного кризиса. В этом убедился корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Те, кто решается на пешее путешествие в Евросоюз, а сейчас только так можно попасть в эстонскую Нарву, теперь непроизвольно участвуют в лотерее.

«На эстонской границе мы простояли час 20, на данный момент это очень быстро прошло. Последний раз летом 3-5 часов стояли», — рассказывает турист Василина Федотова.

Если со стороны России — поток пересекающих границу, то у эстонских пограничников свои способы, чуть более практичные, чуть менее гуманные.

«Группами людей по 10-15 человек запускают, а все остальные просто стоят на улице, ждут», — говорит турист Дарья Дынина.

Такой очередь была сегодня утром. К обеду уменьшилась. Когда снова растянется, никто не знает.

С высоты крепости наглядно видна скорость работы российских и эстонских таможенников. Одновременно на мосту порядка восьми, может быть, десяти человек, которые пересекают границу в сторону Эстонии. И только трое — в сторону России.

Все потому, что Эстония существенно ужесточила контроль на границе, говорят прибывающие. Перетряхивают багаж, не брезгуют и личным досмотром с пристрастием. Тщательно проверяют всех, даже родителей с маленькими детьми и маломобильных туристов.

«Карманы просят или что-то показать, чтобы не было спрятано. Досмотр стал занимать гораздо больше времени. Я так понимаю, это напрямую связано с политической ситуацией», — говорит житель эстонской Нарвы Иван.

Для тех, кто хоть что-то понимает во внешней политике, причина многочасового ожидания очевидна.

«Они, конечно, боятся, что движение туда-сюда создает некий альтернативный позитивный фон России в эстонском обществе, и это нужно пресекать, не должно быть в Эстонии никаких позитивных отношений к России», — говорит политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Перевозчики рейсы не отменяли, но теперь довозят пассажиров только до границы, с той стороны их забирает уже другой автобус. Сам переход — пешком.

«Время прохождения границы из России в Эстонию может занимать 2-3 часа. А время прохождения границы из Эстонии в Россию начинается от трех и до 12 часов», — говорит директор по маркетингу международного автобусного перевозчика ECOLINES Андрей Волков.

Еще недавно, в 2022 году, все было намного проще и вариативнее, по мосту через Нарву ездили автомобили и автобусы, работал и пеший переход «Нарва-2». Теперь он порос травой.

Погранпереход «Нарва-2» закрыт два года назад якобы на реконструкцию. Работы там не ведутся, людей нет вообще. В 2015-м, когда приграничный трафик между двумя странами был еще активный, эстонская сторона уже закрывала переход на ремонт. Что нужно чинить спустя меньше, чем через десять лет, — непонятно.

«У меня окна туда, я все время торчу в окошке. Не видно, а свет горит», — рассказывает жительница Ивангорода Фаина Сою

Эстония обещала открыть переход еще в октябре. Вместо этого продлили запрет на пересечение границы.

С российской стороны тоже была реконструкция основного пункта. Уложились в три месяца. Установили крышу, теплый контур, чтобы люди не мерзли, обеспечили людей водой и санузлами. Последнее, как ни странно, оказалось особенно актуальным.

«Входя на территорию, благодарны за то, что установили туалеты. Потому что на той стороне им сходить негде, они выстаивают несколько часов в очереди. Приходя к нам, говорят, слава Богу, что есть, где сходить», — говорит главный инженер Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Сергей Апанасенко.

Сейчас пропускная способность погранперехода в Ивангороде — около трех тысяч человек в сутки, но скоро, обещают увеличить ее до 3,5. На этой неделе планируют установить еще две кабины паспортного контроля к шести уже работающим.