Кошмар наяву для ВСУ: танки Т-90М застали врасплох боевиков в Серебрянских лесах

Фото, видео: Вадим Савицкий/ТАСС; 5-tv.ru

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За «Прорывами» идет невероятная охота, ведь эта машина бьет по цели как снайперская винтовка — максимально точно и ювелирно.

Активное наступление российских подразделений сегодня идет в Серебрянских лесах. За время проведения специальной военной операции украинские националисты организовали здесь хорошо укрепленные опорные пункты. Ликвидировать их помогают новейшие танки Т-90М.

Наши бойцы уже оценили надежность и высокую проходимость этих машин, и даже сравнивают их со снайперской винтовкой. Они с большой точностью поражают цели противника. За работой боевых расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Все подробности — в его репортаже с передовой.

Передвигаться по Серебрянскому лесу днем — это сейчас самая настоящая авантюра. Бои идут сразу с трех сторон: наши бойцы наступают на Торское, Терны и Серебрянку. Поэтому враг пытается хоть как-то навредить, хаотично обстреливая этот квадрат.

Мы приехали на окраину, это сторона Серебрянки. Там лесопосадки, там уже есть опорные пункты противника. И там же находятся несколько подразделений БПЛА и польские минометы. Снеся этот плацдарм — пехота сможет двигаться дальше. За дело берется российский «Прорыв» — танк Т-90М.

Даже во время боевой работы машина находится под охраной. По периметру выставлены несколько постов воздушного наблюдения. После серии выстрелов автоматчики активизируются, начинается охота за дроном.

Вот в небе где-то стрельба уже слышна трассирующими боеприпасами, стреляют по дрону. Бойцы с поста воздушного наблюдения тоже активизировались.

На нашем опорном пункте тем временем замечают новую и для многих здесь желанную цель. С той стороны навстречу нашему Т-90 выехала 72-ка ВСУ. Через несколько минут — эта 72-ка уже никуда не едет, а горит прямо посреди поля.

Обратно мы, вместе с группой прикрытия, идем пешком. Это еще одни новые меры предосторожности.

За «Прорывами» идет невероятная охота. Ведь этот танк бьет по цели как снайперская винтовка — максимально точно и ювелирно. Повышенное внимание ВСУ на себе почувствовал боец с позывным «Подхват», когда при отходе его машину подбили три FPV-дрона. Механику-водителю с позывным «Робин» пришлось вывозить группу из-под огня с оторванной рукой.

«Робин» продолжил ехать, пока не потерял сознание. В момент, пока мы вытаскивали «Робина», продолжались атаки. Дальше шли кассетные (боеприпасы. — Прим. ред.), артиллерийские снаряды разного типа. В районе час-полтора мы выбирались оттуда, несли его. На протяжении всего этого времени продолжалась атака, бомбежка, слежка», — говорит командир танкового взвода с позывным «Подхват».

«Робин» сейчас в госпитале, ждет протез и готовится вернуться в бой. А пока его товарищи продолжают быть ночным кошмаром для врага в Серебрянском лесничестве.