Александр Вучич призвал к мирным переговорам по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Predrag Milosavljevic; 5-tv.ru

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Президент Сербии уверен, что мир стоит на пороге ядерной войны.

Мир находится на предпоследней стадии перед ядерной катастрофой. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя разрешение атаковать ракетами Atacms российские регионы. Он призвал начать мирные переговоры как можно скорее и отметил, что в Кремле не блефуют, когда предупреждает о неминуемом ответе на угрозу безопасности страны.

«Люди, которые не знают президента Путина, говорят, что он не сделает этого, угрожает впустую. Те, кто так говорят, — ненормальные. Если под угрозой окажется безопасность Москвы, безопасность его сил, если он увидит, что нет другого выхода, я вам говорю, он не будет колебаться ни минуты», — предупредил Вучич.

Накануне Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В ней несколько принципиальных пунктов. Во-первых, решение об использовании ядерного оружия принимает президент. Во-вторых, агрессия против России любой страны из военного блока будет рассматриваться как действия всего блока.

Кроме того, даже удар оружием массового уничтожения по нашим базам за рубежом может спровоцировать ядерный ответ.