Экипаж танка Т-72Б3М нанес удар по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж танка Т-72Б3М нанес удар по «опорнику» ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ./ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

На позиции неприятеля на красноармейском направлении обрушились осколочно-фугасные снаряды калибра 125 миллиметров.

Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Корректировка стрельбы осуществлялась операторами БПЛА. Все цели были уничтожены.

Успешное выполнение боевой задачи танкистами способствовало наступлению штурмовиков ВС РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.