В Петербурге отмечают 30-летие Чижика-Пыжика

Фото, видео: Белинский Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Один из самых маленьких памятников в городе стоит на набережной Фонтанки.

А Петербург в эти дни отмечает день рождения, наверное, самого любимого символа города. Это Чижик-Пыжик. Многие знают его по шутливой песне. Рассказывают, что памятник установлен на Фонтанке. Но только истинные петербуржцы могут объяснить, почему. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко — о традициях города на Неве.

У реки Фонтанки — ажиотаж. Чтобы поздравить Чижика с юбилеем люди стоят в очереди. Вместо подарков — десятирублевые монеты.

В ответ птица исполняет желания, но сбудутся лишь у тех, чья мелочь удержится на крошечном постаменте.

Еще одна традиция — молодожены пытаются напоить Чижика. Прямо как в песне, нужно опускать рюмку как можно ниже — к самому клюву — это на счастье. Пока не услышите характерный звук.

В высокий сезон рядом со скульптурой проходят около 15 тысяч туристов в день.

Бронзовую птицу пытались сдать на металл до тех пор, пока городские власти не укрепили постамент. Подробно рассмотреть скульптуру можно в студии архитектора Вячеслава Бухаева.

30 лет назад Вячеслав слепил Чижика из пластилина. Признается — старался не особо. На работу у архитектора ушло всего полчаса.

«Неказистый, да. Я никак не думал, что он станет таким популярным а вот видите — слава пошла», — отмечает Бухаев.

Экскурсоводы объясняют, что птица вовсе не виновата в том, что к ней со всего мира теперь едут выпить. Это студенты из императорского училища, напротив, так себя зарекомендовали.

«Студенты носили форму зеленого цвета, обшлаги, петлички — желтого цвета, то есть ровно как оперение у птицы чижик. Они носили в холодную погоду, как сегодня, шапки пыжиковые, из теленка. Шапки так назывались, поэтому дразнили их чижики-пыжики», — рассказывает экскурсовод Вадим Верещагин.

И это не единственный чижик в Петербурге. Есть второй — секретный, во дворе на Донской улице.

Проходя мимо брата близнеца Чижика-Пыжика вы скорее всего не обратите на него внимание. А притаился он вон там — прямо на стене, на высоте третьего этажа.

Петербургская легенда гласит, что это один из украденных Чижиков на Фонтанке. Но на самом деле точную копию скульптуры создал художник некогда живущий в этом доме. И специально разместил Чижика там, где его сложнее всего похитить.