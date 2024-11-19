Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; Общественный совет при МВД России /ос.мвд.рф; 5-tv.ru

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Известные эксперты, члены общественных советов при территориальных органах МВД России, приняли участие в проекте «Историческая правда. Уроки истории».

Искажение истории и подгонка фактов под собственные нужды, во имя сиюминутных политических интересов — в современном мире это один из способов заявить о себе и найти «единомышленников» (сообщников). Этим способом в контексте украинского конфликта активно пользуются антироссийски настроенные государства, возрождая, легализуя и поддерживая националистические настроения. Сохранение исторической правды — единственный шанс остановить этот опасный процесс.

Такое мнение высказал член Общественного совета при управлении Министерства внутренних дел (УМВД) России по Кировской области, доктор исторических наук, профессор Валерий Юнгблюд. В качестве эксперта он принял участие в проекте «Историческая правда. Уроки истории» наряду с другими известными историками, политологами, учеными и профессорами ведущих вузов России.

«Значительная часть Украины, Западной Украины, поддержала нацистское вторжение. И по мере наступления Красной армии в 1943–1945 годах именно эти пособники, уцелевшие, разумеется, укрылись за океаном. Значительная часть осела в Канаде, в США. После 1991 года они возвращались. И вот они вернулись, и вместе с ними вернулся нацизм. Что мы можем этому противопоставить? Только свою твердость, свою историческую память», — заявил Юнгблюд.

Как отметил эксперт, в первую очередь, важно обратить внимание на молодежь и не позволить ей получить искаженное представление о роли России в мировой истории. Для этого руководство страны делает действительно много, в том числе, раскрывает архивы и доказывает на конкретных примерах, на чьей стороне правда в том или ином вопросе. В конечном итоге только правда, понимание разрушительности нацистских идей могут превратиться в инструмент противостояния.

«Создание адекватных исторических текстов — мы очень далеко продвинулись на этом пути, и мы открываем, публикуем исторические тексты. Разоблачение всех политических фейков… И самое главное — работа с молодежью. Других рецептов просто нет», — заключил эксперт.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю, историк, директор ГТРК «Ставрополье» Михаил Ткачев в своем интервью подчеркнул, что попытки изолировать Россию от так называемого «коллективного Запада» предпринимаются не впервые. Однако под собой все эти действия не имеют никаких объективных оснований. Разделение мира происходит искусственно, и за ним стоят исключительно политические амбиции отдельных лидеров.

«Русофобия — это любимое хобби, мне кажется, всего объединенного западного мира. С ней бороться можно в периоды обострения огнем и мечом, а в относительное затишье с ней борется великая русская культура. Которая представлена во всем мире, которая известна во всем мире, которая совершенно органическим путем сочетается с западной культурой: все русские художники учились в итальянских академиях художеств. Они набивали руку на пейзажах Рима, Палермо, а потом рисовали русские просторы», — подчеркнул эксперт.

В своих интервью в рамках проекта «Историческая правда. Уроки истории» спикеры ответили на самые злободневные вопросы об украинском конфликте. О его причинах, целях, инструментах и агентах влияния. Интерактивные уроки истории, основанные на энциклопедически достоверных фактах и актуальных данных ведущих специалистов, доступны в онлайн-формате. Ознакомиться с ними вы можете на официальном сайте Общественного совета при МВД России.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер киевского режима Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «План стойкости Украины». Предыдущий «План победы» западных кураторов не впечатлил, и он создал новый. Удастся ли с этой «редакцией» получить новый пакет военной помощи?