«Попытка госпереворота»: экс-президент Абхазии прокомментировал свою отставку

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аслан Бжания назвал прошедшие в стране протесты спланированной акцией оппозиции.

Прошедшие в Абхазии протесты были попыткой государственного переворота, инициированные местной оппозицией. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил ушедший в отставку президент республики Аслан Бжания.

«Это была попытка покушения на государственный переворот… Мое мнение такое: акция была спланирована, она была организована определенной частью оппозиции», — сказал он.

По словам Бжании, если бы оппозиционерам удалось довести задуманное до конца, последствия были бы куда более тяжелыми, однако и без этого республика понесла серьезный ущерб от их действий.

«Абхазия получила очень серьезный репутационный урон. Огромное количество людей напуганы. В том числе потенциальные инвесторы, которые имели планы по ведению какой-то экономической деятельности на территории Абхазии. Я считаю, что эти события несут в себе огромное количество негатива в целом для Абхазии как государства», — заявил экс-президент.

Решение добровольно уйти в отставку Бжания объяснил тем, что ситуация могла выйти из-под контроля и закончиться еще большими беспорядками, вплоть до кровопролития.

«Неизвестно, во что она могла вылиться. Такого рода действия могли привести к тому, что у какой-то из сторон не выдержали нервы. Как вы знаете, в республике большое количество людей имеют оружие на руках, и неизвестно, каким образом и где это оружие может быть использовано. Поэтому с учетом разных факторов была применена данная формулировка, и она соответствует нормам права нашей конституции», — отметил Бжания.

Ранее стало известно, что президент республики Абхазия Аслан Бжания подал в отставку «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране». Вместе с ним свои посты покинули премьер-министр Александр Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Решение главы Абхазии было принято на фоне прокатившейся по региону волны протестов, начавшихся в ночь на 12 ноября. Оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения с Россией. По их мнению, ратификация лишит республику суверенитета и породит новые экономические проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии протестующие протаранили ворота забора парламента на грузовике.