«Другой уровень конфликта»: политолог об ударе ATACMS по Брянской области

Фото, видео: AP/TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Запад своими действиями пытается спровоцировать Россию первой нанести ядерный удар.

Ночной удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области — это перевод на другой уровень российско-украинского конфликта, в котором теперь открыто участвует Запад. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Алексей Ярошенко.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что украинские боевики не в состоянии самостоятельно осуществлять наведение и запуск американских ракет ATACMS, это могут делать только западные военные специалисты. Соответственно, нанесение удара этим вооружением по российской территории будет означать прямое участие в боевых действиях стран НАТО. И именно это сейчас произошло.

«Когда мы говорим об ударе по Брянской области, то надо понимать, что это не киевский режим ударил, а Запад, Байден, США. Надо вспомнить, что говорил наш президент, соотнести с нынешними реалиями и понять, что это Запад и ударил», — подчеркнул Ярошенко.

По словам политолога, своими действиями западные страны выводят конфликт на новый уровень, потому что речь идет уже не о какой-либо политической, пропагандистской, информационной или идеологической провокации, а о прямой агрессии.

«Это вполне конкретный акт войны против России: полетели ракеты, дальнобойные ракеты! Надо переставать смотреть, что нас провоцируют и так далее. Это другой уровень конфликта», — заявил Ярошенко.

Эксперт считает, что на подобные жесткие проявления агрессии необходимо реагировать не менее жестко, потому что в следующий раз в Россию полетят уже не обычные, хоть и дальнобойные, ракеты, а баллистические с ядерным зарядом.

При этом добавил Ярошенко, надо понимать, что Запад своими действиями как раз и пытается спровоцировать Россию на нанесение ядерного удара. Однако это чревато тем, что страна может стать изгоем на международной арене, к тому же у Запада в этом случае появятся основания для нанесения ответного ядерного удара. Поэтому российский ответ на удары ATACMS должен быть другим.

«В принципе сегодня в соответствии с нашей обновленной ядерной доктриной условия для применения ядерного оружия уже есть. Но самое плохое, что мы можем сейчас сделать — это действительно применить это оружие. При этом ответить надо обязательно… Значит, надо очень сильно, мощно, масштабно ударить обычным вооружением по территории киевского режима», — считает эксперт.

Ранее политолог Владимир Шаповалов в комментарии 5-tv.ru заявил, что эскалация конфликта на Украине лежит на совести действующего президента США Джо Байдена и его окружения.