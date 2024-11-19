Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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В ЕС полагают, что именно в Москве был отдан приказ перерезать интернет-кабели, которые соединяли европейские страны.

Странам, которые обвиняют Россию в диверсии в Балтийском море, стоит озаботиться собственной безопасностью. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии для 5-tv.ru.

По ее словам, европейским странам необходимо перераспределить бюджеты, направив их на свои нужды, а не на спонсирование киевского режима.

«Странная логика: на весь мир кричать, что они не могу справиться со своими внутренними проблемами и при этом спускать миллиарды на маньяка-наркомана Зеленского», — подчеркнула дипломат.

В понедельник, 18 ноября, стало известно об обрыве подводного интернет-кабеля, который соединял Финляндию и Германию. Уже на следующий день, 19 ноября, Европа заявила о повреждении второго кабеля, который также был протянут в Балтийском море и соединял Литву и Швецию.

В СМИ сразу отметили, что эта диверсия очень напоминает взрывы российского газопровода «Северный поток», который, к слову, располагался рядом с поврежденными кабелями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Песков отреагировал на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока — 2».