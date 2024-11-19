Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они останутся под стражей до 22 февраля 2025 года.

Басманный районный суд Москвы продлил арест Мухаммадсобиру Файзову*, Далерджону Мирзоеву*, Саидакрами Рачабализоде* и Шамсидину Фаридуни*, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Файзова, Мирзоева, Рачабализоды и Фаридуни до 22 февраля 2025 года», — огласил приговор судья.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести. Здание «Крокуса» оказалось почти полностью разрушено, к его восстановлению пока что так и не приступили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России возбудили дело против родителей шутившей о теракте в «Крокусе» девушки.

* — признаны террористам и экстремистами по мнению Росинформинга.