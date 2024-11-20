Джонни Депп женится на русской модели? Избранница актера уже планирует детей

Фото: www.globallookpress.com/Francisco J. Olmo

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За три года отношений пара ни разу официально не заявляла о статусе своих отношений.

Модель Юлия Власова, которую в сети называют «русской девушкой Джонни Деппа», сообщила о помолвке.

В личном блоге Юлию спросили, сколько раз в жизни ей делали предложение руки и сердца.

«В этом году дважды. Я помолвлена…», — ответила Юлия, прикрепив к посту фотографию с шикарным кольцом.

Поступило ли это предложение от голливудского секс-символа Деппа — модель не уточнила.

В постах, которые последовали за фотографией с помолвочным кольцом, Власова сообщила, что в скором времени планирует завести детей.

Предположительно, Депп и Власова познакомились летом 2021 года на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах. 12 июля 2024 года пару засняли на вертолетной площадке в Лондоне. По данным инсайдера издания People, Джонни Депп давно знаком с Юлией Власовой, но они не используют в отношениях ярлыки «парень — девушка».

Никаких официальных заявлений о статусе отношений пара никогда не делала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонни Депп вернулся в Голливуд после громкого развода с Херд.