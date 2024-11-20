Единоразовая помощь: открылись новые подробности о влиянии соды на изжогу

Фото: 5-tv.ru

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Несмотря на то, что сода временно нейтрализует желудочную кислоту и может принести облегчение, частое ее использование не является эффективным долгосрочным решением.

Регулярное употребление соды не избавит от изжоги, а участит ее возникновение. Об этом врач Надежда Чернышова рассказала aif.ru

Несмотря на то, что сода временно нейтрализует желудочную кислоту и может принести временное облегчение симптомов изжоги, частое ее использование не является эффективным долгосрочным решением. При систематическом приеме она может вызвать обратный эффект. Это связано с тем, что организм стремится компенсировать временное снижение кислоты, и в итоге выделяет ее с большей силой.

Очень важно не просто ликвидировать симптомы, но и найти первопричину изжоги. Стоит обратиться к гастроэнтерологу. Он назначит ряд исследований и на их основании сможет подобрать верное лечение.

«Изжога может быть связана с воспалительными заболеваниями, какими как гастрит или дуоденит, или даже с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки», — рассказала специалист.

Кроме того, сода может вызывать дисбаланс электролитов и некоторые другие побочные эффекты при чрезмерном употреблении, такие как повышенное давление.

Чернышова также поделилась, что изжогу может провоцировать употребление ряда продуктов. В их число вошли: черный хлеб, кофе, кислые фрукты, лук и чеснок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ни в коем случае нельзя делать при боли в животе.