«Я не злюсь на него»: отец Чеботиной поднимал на нее руку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Исполнительница хита «Солнце Монако» рассказала о суровом детстве.

Детство Люси Чеботиной прошло в нужде, а родной отец даже поднимал на нее руку. Об этом певица рассказала в интервью Надежде Стрелец, признавшись, что настоящим папой для нее стал дедушка.

«Человек, который оказывал мне любовь, как папа, — это мой дедушка. К сожалению, когда мне было девять лет, его не стало», — поделилась певица.

При этом Чеботина, по ее словам, не держит зла на отца и не осуждает его, считая, что он сам стал жертвой обстоятельств и своей нелегкой судьбы.

«Я ни в коем случае на него не злюсь, не обижаюсь. Я все это давно уже отпустила», — призналась знаменитость.

Исполнительница хита «Солнце Монако» считает, что суровое детство закалило ее и сделало сильнее. Она отметила, что через трудности прошли многие успешные люди.

«Конечно, эти обстоятельства нас закалили. Когда все остальные гуляют со своими сверстниками, а ты после учебы идешь раздавать листовки… Каждый успешный человек проходил через такие истории. И это дает надежду тем, кто сейчас находится в сложной ситуации, что завтра все может измениться, надо только верить. Не просто сидеть и надеяться, что на тебя с неба что-то свалится, а искать пути. И даже когда кажется, что все двери закрыты, все равно есть какая-то, которая откроется», — сказала Чеботина.

В том же интервью певица призналась, что ее главный хит «Солнце Монако» обошелся ей в «копейки». По словам Чеботиной, трек создавался целиком на ее деньги, и в целом в ее карьеру никто, кроме не самой, не вкладывался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что Чеботина никогда не простит ЮрКисса.