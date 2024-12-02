Праздник к нам приходит: новогодние фильмы, о которых вы даже не слышали

Фото: 5-tv.ru

Представляем вашему вниманию ТОП-7 интересных кинокартин на замену поднадоевшим бестселлерам.

Устали от бесконечных «Елок» и выученного наизусть фильма «Один дома»? Тогда представляем вам подборку не менее интересных и атмосферных новогодних кинокартин, о которых мало кто знает.

Эти уютные фильмы подарят новые эмоции и создадут ту особенную атмосферу предстоящего Нового года и Рождества в вашем доме.

«Рождество в Билтморе», США (2023)

Фото: Кадр из к/ф «Рождество в Билтморе», реж. Джон Путч, 2023 г.

Карьеристка Люси должна написать сценарий рождественского фильма в кротчайшие сроки. Девушка решает дать новую жизнь картине, снятой в 1940-х годах. Чтобы проникнуться атмосферой оригинала, она отправляется в поместье в Билтморе, где снимали первую ленту.

Но какой же праздник без рождественского чуда? Перевернув песочные часы, Люси внезапно оказывается в 1947 году на съемках оригинального фильма.

«Счастливого Рождества» Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Румыния, Япония (2005)

Фото: Кадр из к/ф «Счастливого Рождества», реж. Кристиан Карион, 2005 г.

Картина, снятая сразу несколькими странами, рассказывает о временах Первой мировой войны, когда враги встретились в канун Рождества 1914 года и предпочли оставить свои ружья, окунувшись в атмосферу праздника.

Офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы обменяться пресловутыми подарками и пожелать друг другу счастливого Рождества.

«Похищение», СССР (1969)

Фото: Кадр из к/ф «Похищение», реж. Юрий Сааковн, 1969 г.

Не самый популярный новогодний советский фильм, но не менее от этого интересный. В нем задействованы самые топовые артисты того времени: Михаил Пуговкин, Олег Анофриев, Савелий Крамаров, Евгений Стеблов, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Майя Плисецкая, Андрей Миронов и другие.

Герои-пожарные хотят устроить в своей части концерт. Для этого три активиста художественной самодеятельности решают похитить для мероприятия профессиональных артистов. Милиция в лице Пуговкина в стороне остаться никак не может. Однако выясняется, что недовольны не те, кого похитили, а те, кого не похитили…

«Рождество Мэйерсов», США, Китай (2016)

Фото: Кадр из к/ф «Рождество Мэйерсов», реж. Дэвид Е. Талберт, 2016 г.

Рождественская комедия о большой и скандальной семейке, которую отец заставил провести вместе праздники впервые после смерти мамы. Целых пять дней они вынуждены терпеть друг друга под одной крышей и неизвестно, чем все может закончится.

«Девочка со спичками», Германия (2013)

Фото: Кадр из к/ф «Девочка со спичками», реж. Уве Янсон, 2013 г.

Немецкая экранизация всеми любимого трогательного рассказа Ханса Кристина Андерсена «Девочка со спичками».

В канун Рождества бедная сирота Инга выходит на городскую площадь, чтобы продать спички, но озабоченные своими проблемами взрослые не замечают замерзающую девочку.

До самой ночи девчушка ждала, чтобы ее товар купили, но этого так и не случилось. Отчаявшаяся Инга решила зайти в дом, где когда-то проживала с родителями, и чтобы окончательно не замерзнуть зажгла спичку… Что же было дальше?

«10 дней с Сантой», Италия (2020)

Фото: Кадр из к/ф «10 дней с Сантой», реж. Алессандро Дженовези, 2020 г.

Семейная комедия о неожиданном приключении итальянцев, столкнувшихся с самим Сантой-Клаусом.

Карло и Джулия с тремя детьми отправляются в Швецию, чтобы хорошо провести новогодние праздники. Веселью наступает конец, когда по пути они сбивают странного человека, одетого как Санта-Клаус. Эта встреча изменит их жизни навсегда.

«Опять Рождество!», Бразилия (2020)

Фото: Кадр из к/ф «Опять Рождество!», реж. Роберто Сантуччи, 2020 г.

Главный герой фильма не любит Рождество, ведь он родился 25 декабря. Дел на мужчину наваливается в это время выше крыши, и он попросту не успевает насладиться предпраздничным настроением.

Однажды после несчастного случая герой приходит в себя накануне очередного дня рождения. Вся неприятность в том, что прошел уже целый год, который он не помнит, как прожил. И так снова и снова…

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