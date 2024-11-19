В Госдуме прошло посвященное экономике пленарное заседание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ; 5-tv.ru

В ЦБ уверены: необходимо действовать решительно, чтобы высокая инфляция не стала хронической.

Снижение ключевой ставки, если и возможно, то не ранее, чем в следующем году. Пока же сделать это не позволяет стремительный темп инфляции. К такому выводу пришли эксперты Центробанка. Какие меры необходимо предпринять, чтобы притормозить процесс? И о том, как они могут отразиться на личном бюджете россиян — сегодня обсуждали на пленарном заседании Госдумы. Все внимательно выслушал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Кто виноват в том, что все дорожает, и что с этим делать — вопрос, на который нет простого ответа. Ведь дело здесь, конечно, не только в спекулятивных скачках цен. Депутаты, готовясь заслушать доклад главы Центробанка, исследовали и микро-, и макропричины.

«Ушлые предприниматели просто пытаются воспользоваться сегодняшней ситуацией, когда рост цен по отдельным товарам и группам сложно контролировать. И здесь, безусловно, есть явление, в том числе, спекулятивных факторов», — указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Главный и очень тревожный прогноз ЦБ появился еще в конце октября. Это рост инфляции — 8-8,5% к концу 2024 года. Фактически вопреки жесткой политике регулятора. Но почему растет все: и ставка, и цены? Набиуллина заявила, высокую инфляцию ЦБ терпеть не станет.

«Наша политика направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост экономики невозможен. Инфляция остается высокой уже четвертый год подряд. И за эти четыре года накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса, и это заставляет нас действовать решительно, чтобы недуг не стал хроническим», — сказала глава Центробанка.

Глава ЦБ выступала 25 минут. Чего у депутатов было больше после доклада: осторожного оптимизма или скепсиса — углы законодатели решили не сглаживать.

«Фракция ЛДПР сегодня зафиксировала цены в конкретном магазине. Посмотрим в начале февраля, как они изменятся, и попробуем проанализировать, повлияла ли ключевая ставка, ее рост, на увеличение, которое явно будет. Мы видим, как у нас недоступной становится ипотека, в том числе льготная ипотека», — указал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Что касается недоступности или доступности ипотеки. Чтобы кредит, в том числе ипотечный, был доступен рыночный. Если у нас идет рост спроса, и он выливается в рост цен, а у нас рост цен на жилье был больше роста доходов населения, то это не рост доступности жилья. А нам надо думать именно о росте доступности жилья», — указала Набиуллина.

Набиуллина рассказала, что всю работу регулятор координирует с правительством. А если бы Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, то инфляция была бы уже 20-30%.

Фракции могли задать главе ЦБ по три вопроса, но главным, конечно, был вопрос, который витает в воздухе с тех самых пор, как регулятор повысил ключевую ставку до исторического максимума — все ли ставки сделаны, или ключевую будут поднимать еще. Набиуллина сыграла на опережение, подчеркнув в докладе, что как только снизится инфляция, подумают и про ставку.

«Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», — сказала Эльвира Набиуллина.

Чтобы скоординировать экономическую политику на заседание Госдумы позвали и министра финансов, и министра экономического развития. Про успехи в экономике забывать тоже нельзя.

«Мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы — 2,4% — у нас не было никогда. 73% предприятий испытывают нехватку кадров», — отметила Набиуллина.

Одно из мнений — инфляцию разгоняют скачки цен на продукты питания. Впрочем, вопросом, почему резко подорожали масло и молоко, уже занимается Генеральная прокуратура.