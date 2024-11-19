В Ульяновске горит институт гражданской авиации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Пламя охватило крышу военной кафедры вуза.

Крупный пожар произошел в Ульяновском институте гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева. Огонь разгорелся в здании на улице Гагарина — там расположена военная кафедра института.

По данным источника 5-tv.ru, пламя полыхает на крыше вуз, к месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидируют открытое горение.

Сведений о пострадавших, как и о возможных причинах возгорания, пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали в результате пожара в центральной городской больнице № 3 в Екатеринбурге.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из здания 350 человек. При этом причины возгорания пока не установлены. Природа пожара станет понятна, когда эксперты подготовят результаты экспертиз.