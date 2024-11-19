«Нужно обследоваться»: Юрий Куклачев рассказал о своем состоянии

Юрий Куклачев вернется домой после планового обследования через два дня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/ALEXANDR KAZAKOV

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прежде сообщалось о проблемах с сосудами у артиста.

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев проходит плановое обследование, и уже через несколько дней вернется домой. Об этом он рассказал в беседе с агентством городских новостей «Москва».

«У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Через два дня вернусь домой, пока еще нужно обследоваться. И никакой госпитализации нет. Я нахожусь на обычном обследовании», — сказал он.

В понедельник, 19 ноября, сообщалось о госпитализации Юрия Куклачева в московский кардиологический центр из-за проблем с сосудами.

Весной этого года на концерте в честь собственного юбилея Куклачев внезапно почувствовал острую боль в области сердца. Его госпитализировали с обширным инфарктом и экстренно прооперировали. Артист перенес трехчасовое хирургическое вмешательство. Ему поставили сразу пять стентов без наркоза.

Все худшее обошло стороной Куклачева. После выписки он прошел первичную реабилитацию в санатории и стал соблюдать диету, принимать лекарства, практиковать дыхательную гимнастику и много гулять пешком.

В августе Куклачев вернулся к работе. Однако врачи считают, что с таким диагнозом артисту нельзя подвергать организм нагрузкам.

Ранее 5-tv.ru писал, что народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали домой после госпитализации.