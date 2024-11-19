Будут осложнения: что ни в коем случае нельзя делать при боли в животе

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Оказывается, привычные средства могут ухудшить состояние.

Во время болезненных ощущений в животе ни в коем случае нельзя пить болеутоляющие таблетки и класть грелку. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, из-за действия обезболивающих препаратов можно не заметить признаки воспалительных процессов. Например, перитонита.

«Врач, когда надавливает на определенные участки, смотрит на реакцию человека. Если она выраженная, значит, там есть воспаление. Если нет, значит, все хорошо. То есть из-за приема таблеток пациент может ввести врача в заблуждение», — отметила эксперт.

Из-за нагревающего эффекта грелка усиливает кровоснабжение и ускоряет развитие гнойного воспаления. Это может привести к осложнениям. Кроме того, грелка лишь немного притупляет боль. Человек просто потеряет время, пока будет лежать с ней.

Также Чернышова подчеркнула, что при спазмах в животе нельзя заниматься самолечением и подбирать лекарства самостоятельно, лучше незамедлительно обратить к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врач назвал подозрительные признаки головной боли.