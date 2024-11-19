ВСУ атаковали Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Обломки одной из них упали на территорию военного объекта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области с применением шести баллистических ракет ATACMS производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» сбили пять вражеских ракет и повредили одну. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта. В результате инцидента произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Погибших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Ракетные удары вглубь российских территорий со стороны Украины — одна из самых обсуждаемых тем последних дней. Сообщалось, что недавно за два неполных месяца до окончания президентского срока Байден разрешил Киеву использовать в этих целях ATACMS. При этом снятие ограничений — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются западные инструкторы, поэтому Штаты фактически дали добро сами себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о якобы первом ударе ВСУ ракетами ATACMS вглубь России.