«Тебе меня не понять»: почему мужчины боятся привязанности к женщине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Если ваш партнер не делится с вами сокровенным, избегает обязательств и не знакомит с семьей, не спешите его бросать — все это «лечится».

Боязнь эмоциональной привязанности к женщине, которую многие дамы замечают в своих партнерах, может быть проявлением защитного механизма мужчины. В таком случае женщине необходимо найти первоисточник этой психологической проблемы, чтобы помочь своему спутнику справиться с ней. Как это сделать, специально для аудитории 5-tv.ru рассказала практикующий психолог Мария Серая.

Признаки отсутствия эмоциональной близости

Первый и ключевой признак того, что в вашей паре не все в порядке с эмоциональной близостью, — это эмоциональная недоступность мужчины. Она проявляется в том, что партнер не делится с вами своими чувствами и переживаниями, не рассказывает, что его беспокоит и что вообще происходит в его жизни.

Второй признак — нежелание мужчины знакомить вас со своей семьей или друзьями. Он регулярно о них рассказывает, но представить им вас почему-то не спешит.

«Если ваш партнер избегает обязательств — это еще один, третий, признак эмоциональной дистанции между вами. При этом у мужчины может быть целая теория относительно того, почему вам не надо вступать в брак и иметь общий бюджет. И он приведет относительно этой теории 33 аргумента», — отметила Серая.

Также вы можете заметить, что ваш мужчина очень чувствительно реагирует на любые, даже самые простые, просьбы, например, купить хлеб или вынести мусор. Вплоть до того, что может устроить скандал и заявить, что вы очень многого от него требуете.

«Такие мужчины тяжело справляются со своими неудачами. Они часто в душе борются со своими страхами и неуверенностью в себе. Им свойственно впадать в разного рода зависимости — игровые, наркотические, алкогольные. Они могут быть зависимы даже от еды.

В то же время они предъявляют высокие требования к своим женщинам, рекомендуют им похудеть, исправить прическу, переодеться. При этом они могут считать себя недостойным своей женщины и сомневаются в том, что могут сделать ее счастливой», — рассказала психолог.

Главное — найти корень проблемы

Если хоть один из описанных признаков вы отмечаете в ваших отношениях, то вам необходимо разобраться в первоисточнике проблемы, подчеркнула Серая.

Она отметила, что привязанность у каждого человека формируется в детстве во взаимоотношениях со значимыми взрослыми, как правило, родителями. И если у мужчины есть какие-то проблемы с привязанностью к женщине, то, скорее всего, когда он был мальчиком, у него были нарушены взаимоотношения с мамой.

«Например, мама была очень юной и не могла принимать какие-то чувства и проявления своего ребенка, как-то психологически его от себя отталкивала. Возможно, произошла какая-то трагедия: мама погибла или была вынуждена расстаться с ребенком, попала в больницу или уехала в другой город. Таким образом была нарушена привязанность, и ребенок был вынужден выживать самостоятельно и как-то справляться с этим. В итоге он сделал вывод, что одному ему спокойнее, и если ни с кем не сближаться, то не придется расставаться, а значит, и испытывать боль от этого расставания», — пояснила Серая.

Такой мальчик, вырастая во взрослого мужчину, сохраняет сформировавшийся в детстве защитный механизм и избегает сближения с женщиной из опасения, что она все равно его не поймет, оттолкнет или покинет, как мама в детстве, резюмировала психолог.

Не скупитесь на эмоции

Если рядом с вами находится именно такой мужчина, то необходимо привнести в ваши отношения эмоциональные краски, советует эксперт.

«Первое — научитесь говорить о чувствах через „я“: „Я так люблю, когда ты меня касаешься. Я так люблю, когда ты меня обнимаешь. Мне так приятно проводить с тобой время“», — пояснила Серая.

По ее словам, со временем мужчина начнет вас отзеркаливать и тоже начнет говорить о своих чувствах. Также психолог рекомендует чаще интересоваться у мужчины, что он сейчас чувствует, о чем думает или как смотрит на ту или иную ситуацию. Это будет помогать ему анализировать свой эмоциональный капитал, и со временем он научится так же выражать его по отношению к вам, утверждает специалист.

Кроме того, стоит подмечать положительные стороны вашей совместной жизни и конкретно вашего партнера. Это даст ему необходимые позитивные эмоции, так как он вырос в эмоционально скудной среде.

«Например, отмечайте, какой он сегодня красивый, как классно у него получилось собрать комод, какую красивую и вкусную яичницу он приготовил, и вообще почаще его обнимайте, целуйте, гладьте, и он со временем будет отвечать вам тем же», — пояснила Серая.

Также проявляйте интерес к увлечениям и ценностям вашего мужчины, а в идеале найдите какое-то общее хобби, которое будет вас сближать, порекомендовала психолог.

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