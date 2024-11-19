Экс-солиста «На-На» Левкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Любимый многими артист более 20 лет боролся с тяжелой болезнью.

Бывшего солиста поп-группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Эксклюзивные кадры с церемонии погребения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Проститься с артистом пришли его родственники, друзья, поклонники и коллеги. Среди них — певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, участник группы «Корни» Александр Бердников, музыкант «Группы 312» Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта.

О смерти Левкина стало известно в воскресенье, 17 ноября. Яркий российский артист скончался в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Страшный диагноз — лимфома — ему поставили еще в 2003 году, однако, благодаря качественному лечению, Левкину удалось прожить еще 20 лет.

Смерть пришла за певцом в 07:15 утра в воскресенье 17 ноября в реанимации Боткинской больницы. Туда его доставили с пневмонией, которая осложнялась обострением других заболеваний. Врачи два дня боролись за жизнь тяжело больного пациента, однако спасти его так и не смогли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник «На-На» Жеребкин рассказал о вкладе Левкина в творчество группы.