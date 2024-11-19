Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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В ходе встречи с Алексеем Нечаевым президент также напомнил об истинном предназнчаении саммита БРИКС, который прошел в Казани.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что наша страна одержит победу.

Глава государства провел встречу с лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, который заявил, что Россия победит, в том числе благодаря работе президента. Однако Путин прервал его, заявив, что страна одержит победу по другой причине.

«Благодаря народу России», — подчеркнул глава РФ.

Нечаев также выразил президенту благодарность за организацию саммита БРИКС в Казани, который показал всему миру, что Россия не находится в изоляции, а многие мировые государства хотят сотрудничать с РФ по самым различным направлениям.

Президент поправил Нечаева и тут, отметив, что у России нет цели кому-то что-то доказать. Саммит БРИКС был инструментом для движения РФ вперед вместе с теми коллегами, которые заинтересованы в развитии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС.