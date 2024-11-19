Ты уже в секте: как понять, что оказался в ловушке

Криминалист Игнатов рассказал, как не попасть в секту

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Криминалист назвал признаки, которые помогут не попасться в руки фанатиков.

Прошли те времена, когда при слове «сектант» люди представляли себе приспешников сомнительных религиозных культов, собиравшихся по ночам в лесных чащах и пещерах для совершения таинственных обрядов.

Современные секты могут маскироваться под всевозможные кружки по интересам, спортивные секции, курсы личностного роста и тому подобные объединения.

Начинается с малого

Даже сообщество поклонников очередного продавца «успешного успеха» в соцсети — это та же самая секта, поскольку имеет главные отличительные признаки: культ личности основателя (божества) и стремление вытащить как можно больше денег из своих адептов.

«В 99% случаев из вас будут пытаться вытрясти деньги под любым предлогом. Вас будут убеждать нести туда какие-то взносы, пожертвования. Все начинается с мелкого — наличных денег, потом доходит до банковских счетов, потом требуют, чтобы вы расставались с транспортными средствами, недвижимостью. И все это отдавали якобы на святое дело, на благо некоего сообщества, а на самом деле — на благо самих устроителей секты», — рассказал в беседе с 5-tv.ru криминалист, бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД РФ по Москве Михаил Игнатов.

Он подчеркнул, что заполонивших Интернет так называемых инфоцыган и коучей, проводящих тренинги и марафоны личностного роста, можно смело причислять к основателям сект.

Как и всевозможных лжепсихологов, лжеастрологов и лжецелителей, которые обещают своим последователям здоровье, счастье и богатство.

Ко всем подобным «гуру» нужно относиться настороженно, не вестись на их обещания и ни в коем случае не отправлять им деньги, отметил Игнатов. Еще лучше — вовсе избегать каких бы то ни было контактов с ними, добавил эксперт.

Как распознать секту

Исследователи сект делят современные подобные объединения на три группы: религиозные культы, например, известная организация «Свидетели Иеговы»*, коммерческие сообщества, к которым относятся финансовые пирамиды и компании сетевого маркетинга, и так называемые психокульты — те самые тренинги личностного роста, курсы достижения успеха и богатства и тому подобное.

Любую секту независимо от ее направленности можно определить по нескольким характерным признакам.

Главный — наличие лидера, чей авторитет непререкаем и строится на обладании некими якобы эксклюзивными знаниями и навыками, которыми он готов делиться со своими верными последователями.

Второй отличительный признак секты — требование от адептов абсолютной верности и полной вовлеченности в дела сообщества. Человек должен посвятить общине все свое время, деньги и прочие ресурсы.

Люди, которым не удается вырваться из секты, со временем лишаются всего и становятся целиком зависимы от нее.

Нередко лидеры секты эксплуатируют в своих целях ее членов. Это касается как присвоения плодов труда человека, так и требований от него выполнения каких-то услуг, а также, зачастую, удовлетворения сексуальных потребностей.

Известны случаи, когда адепты той или иной секты становились фактически рабами ее основателя.

Наконец, требование самоизолироваться от родных, друзей и прочих «непосвященных», а также отказаться от привычного образа жизни, — еще один характерный признак секты.

Как правило, люди не замечают, как попадают в секту и становятся ее последователями. Вовлечение происходит постепенно, никто не подходит к человеку и не говорит в лоб: «Ты не хотел бы вступить в нашу секту?»

Вербовщики излучают доброжелательность, убеждают человека, что желают ему всего наилучшего и всего лишь хотят помочь решить какую-то проблему.

При этом коммерческие секты завлекают обещанием быстрого богатства, а всевозможные тренинги — перспективами саморазвития.

«Пристальное внимание, навязчивое общение со стороны посторонних людей само по себе должно вызывать у вас подозрение. Человек вас не знает и вдруг начинает лезть с какими-то вопросами, давать советы, совать брошюрки, убеждать почитать их и „прийти к Богу“. Ни один священник — православный, католический — не будет ходить по улице и рассказывать людям, как прийти к Богу, и подсовывать какие-то сомнительные брошюрки», — отметил Игнатов.

По словам психологов, в секту людей приводят неудовлетворенные потребности в некоем признании, принадлежности к какому-то сообществу, творческой самореализации, достижении желаемых результатов.

Зная это, секты предлагают людям то, чего им не хватает: одиноким — душевное тепло и общение, неуверенным в себе — поддержку и повышение самооценки, задавленным нуждой — обещание решить финансовые проблемы.

При этом не следует думать, что в секту попадают только какие-то ущербные и слабовольные люди. Жертвой может стать каждый, особенно, в моменты личных кризисов и проблем.

Умело пользуясь состоянием человека, его психологической незащищенностью в такой период, лидеры и вербовщики сект подставляют «дружеское плечо»: успокаивают, дают «дельные» советы, помогают уладить какие-то незначительные вопросы.

В итоге человек незаметно попадает в зависимость, а дальше, как в известной поговорке: «Коготок увяз — всей птичке пропасть».

В группе риска — старики и наркоманы

При этом есть категории людей, которые особенно подвержены риску быть втянутыми в секту. В первую очередь это пожилые люди, особенно одинокие.

Многие из них на склоне лет нуждаются в утешении, которое они находят в обращении к Богу. На этом пути их и подстерегают сектанты, завлекая в свои общины.

Те, кто пережил глубокую личную драму, тоже легко становятся жертвами сект. Часто такие люди страдают тревогами и депрессиями, нуждаются в стабилизации душевного состояния и психологической опоре, которые находят в секте.

Люди с алкогольной или наркотической зависимостью, особенно «завязавшие», тоже очень часто попадаются среди адептов сект. Это объясняется тем, что их целенаправленно вербуют в центрах реабилитации, которые нередко организуют сами религиозные секты.

Психологи называют это изменением аддикта: избавляясь от одной зависимости, человек приобретает другую.

Причем замечено, что бывшие алкоголики и наркоманы нередко становятся наиболее ревностными и верными последователями сект.

Наблюдайте за близкими

По словам Михаила Игнатова, чтобы не быть втянутым в секту, необходимо категорически избегать приглашений на некие собрания, куда вас завлекают словами «не бойся», «просто попробуй хоть раз» и тому подобными.

«Если слышите эти фразы, отметайте все в сторону и бегите. Если вы все же поддались на уговоры, пришли и поняли, что вас начали „обрабатывать“, найдите в себе силы стряхнуть с глаз пелену и незамедлительно бежать оттуда. Если вас будут преследовать, то подавайте заявление в правоохранительные органы», — рекомендовал эксперт.

Если ваши близкие находятся в группе риска, то наблюдайте и за ними. Необходимо поддерживать отношения с пожилыми родственниками, регулярно навещать их и интересоваться кругом общения, замечать изменения в поведении.

Не высмеивайте друзей и близких, которые поделились с вами участием в каком-то сомнительном сообществе.

Наоборот, внимательно выслушайте их и узнайте все подробности, а также выскажите свои опасения. Возможно, стоит уже посоветоваться с психологом по поводу того, как вам действовать.

Также отмечайте симптомы тревоги и депрессии у ваших близких, и при необходимости убедите их обратиться к специалисту.

* — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России