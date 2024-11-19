В Курске простились с главредом «Народной газеты» Юлией Кузнецовой

Фото: © РИА Новости/Ирина Геращенко

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Журналистка погибла под атакой украинских дронов.

В Курске состоялась церемония прощания с главным редактором «Народной газеты» Юлией Кузнецовой, которая погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Региональное информационное агентство «Курск».

Прощание с 34-летней журналисткой, матерью двоих детей, прошло в храме Иоанна Богослова.

«В тот день (день смерти — Прим.ред.) Юлия отправилась в родную редакцию, чтобы забрать архивные дела. Журналист также собиралась рассказать в своем новом материале об обстановке в районе», — уточняется в сообщении издания.

Трагедия произошла в воскресенье, 17 ноября. В автомобиль, в котором ехала Юлия, попал украинский FPV-дрон. Ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты», а также участковый уполномоченный полиции. Врачам удалось их спасти. А вот Кузнецова получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Кузнецовой проявлением преступной сущности киевского режима.