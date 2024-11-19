Голова закипает и зубы скрипят: приводит ли умственная работа к агрессии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Психиатр рассказал, действительно ли после 45 минут составления отчета можно перестать контролировать себя.

Если человек является профессионалом в своей области, то ему не грозит истощение и появление агрессии. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с 5-tv.ru.

Недавно издание Washington Post опубликовало исследования, где ученые пришли к выводу, что выполнение нескольких сложных задач подряд или одновременно истощает участки мозга, которые отвечают за самоконтроль. Например, всего 45 минут составления отчета сделают человека социально-агрессивным.

По словам Ковтуна, он ранее никогда не слышал о подобных исследованиях и считает, что выводы о правдивости этой информации — преждевременные.

Исходя из своей практики, специалист отметил, что любое задание, будь то составление отчета или совещание, не станет камнем преткновения для человека, если он разбирается в том, что делает.

«Если человек профессионал в своей области, то любая работа, которая ему поручена в рамках его компетенции, не вызовет у него стресса и чрезмерного истощения, потому что режим труда и отдыха, как правило, регламентирован внутренним трудовым распорядком, трудовым кодексом», — отмечает эксперт.

Кроме того, в XXI веке сформировались совсем другие условия труда. Если раньше люди работали по 12 или 18 часов в день, то теперь ситуация иная. Поэтому психиатр считает, что нет никакой связи между умственной работой и агрессией.

«Сейчас все-таки есть и представление о гигиене труда, и борьба с профзаболеваниями на другом совершенно уровне. Поэтому не думаю, что этот вопрос является вообще актуальным на сегодняшний день», — сказал он.

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